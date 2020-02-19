Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать королевский титул для заработка

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal для получения прибыли, об этом пишет Daily Mail.

Елизавета II приняла такое решение после долгих переговоров. Такое решение было вызвано, по всей видимости, после отказа звездной пары от королевских привилегий и переезда в Канаду.

В частности, бренд Sussex Royal теперь под запертом для Меган Маркл и принца Гарри. Учитывая, что знаменитая пара использовала его для создания успешной страницы в Instagram, у них могут возникнуть проблемы с финансами. Помимо всего прочего, это название герцоги Саксесские намеревались использовать для создания благотворительной организации и для выпуска многих предметов для продажи: одежды, канцелярских товаров, книг и других.

Теперь Меган Маркл и принцу Гарри необходимо будет провести серьезные изменения своего бренда и начать все сначала. -0-