Эмблему ЧМ-2022 года по футболу представили в Катаре

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. FIFA показала всему миру новую эмблему будущего мундиаля, который пройдет в 2022 году в Катаре.

Презентация состоялась в стране-хозяйке чемпионата, а также еще в 23 городах Земли. Эмблема выполнена в бело-бордовых цветах и украшена национальным традиционным орнаментом.

شعار كأس FIFA قطر ٢٠٢٢™ يوحد العالم ويزين مختلف المدن والعواصم العربية والعالمية في لحظة تاريخية



شاركونا صور الإعلان من مدينتكم ????#الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/b4Ko5mOQLL — Road to 2022 (@roadto2022) 4 сентября 2019 г.

FIFA приняло такое решение, чтобы показать богатство арабской культуры. Новую эмблему чемпионата мира по футболу 2022 года увидели в Нью-Йорке, в Париже, Милане, а также Москве.

Фото FIFA

Сам мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Лусаиле, Дохе, Эль-Хауре, Эш-Шамале, Умм-Салале, Эр-Райяне, Эль-Вакре. -0-