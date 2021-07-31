Эмили Ратаковски блеснула идеальным телом на отдыхе в Италии

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram несколько новых кадров и восхитила сеть.

Бизнес-леди и звезда модных журналов отправилась на отдых в Италию, где не упустила возможности покататься на яхте, а также блеснуть своим идеальным телом. Для этого Эмили Ратаковски примерила разноцветное бикини и огромную шляпу, а после начала позировать перед камерой.

Снимки получились атмосферными и очаровали огромное число поклонников звезды. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал более 1,5 миллиона лайков. -0-