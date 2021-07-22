Эмили Ратаковски очаровала Instagram своими изгибами в обтягивающем платье

Эмили Ратаковски. Фото из Instagram
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.
Знаменитая манекенщица решила представить на суд общественности новый кадр в интригующем наряде. Для этого Эмили Ратаковски примерила розовое обтягивающее платье с открытой спиной. Кадры получились восхитительными и очаровали фолловеров, которые не остались в стороне.
Модель завалили массой хвалебных комментариев и огромным числом лайков. -0-