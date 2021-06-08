Эмили Ратаковски раскритиковали в сети из-за нового фото с младенцем

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи Instagram и фолловеры американской модели Эмили Ратаковски обрушились на нее с критикой после публикации нового поста.

В кадре запечатлена знаменитость в ярком оранжево-голубом бикини, а на руках девушка держит под руки сына. Мальчик одет в плавки такого же цвета, что создает атмосферу снимка, однако не это стало предметом обсуждения. Многие юзеры раскритиковали Эмили Ратаковски за то, что она неправильно держит ребенка и угрожает его здоровью. Разумеется, выразили люди это в массе комментариев.

В адрес Эмили Ратаковски поступила масса упреков, а также большинство людей предположили, что звезда специально взяла ребенка таким способом, чтобы продемонстрировать свой новый купальник. Впрочем, обсуждение продолжается, а пост собрал более двух миллионов лайков. -0-