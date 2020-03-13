Эмили Ратаковски впечатлила поклонников новой пикантной фотосессией

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась в своем Instagram новым постом и впечатлила многомиллионную армию поклонников.

Звезда запечатлена на фото в полосатом пиджаке, босиком и в брюках с высокой талией. Пикантность снимкам придало то, что модель примерила строгий костюм на голое тело.

Модель сидит на корточках и с легкой ухмылкой смотрит в камеру. Новый снимок в Instagram Эмили Ратаковски впечатлил ее поклонников, которые не смогли сдержать восхищения и оставили под записью за несколько часов множество разнообразных комментариев. -0-