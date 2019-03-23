Эмилия Кларк чуть не умерла от инсульта между съемками "Игры Престолов"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов" чуть не умерла от инсульта в 24 года между съемками первых сезонов сериала. Об этом Эмилия Кларк откровенно рассказала в большой статье для журнала The New Yorker .

Это случилось в 2011 году, когда закончились съемки первого сезона. Актриса так переживала, справляется ли с ролью, что часами тренировалась в спортзале. Во время одной из таких тренировок она почувствовала резкую головную боль и тошноту, однако некоторое время пыталась игнорировать недомогание и продолжала заниматься. Скорая доставила Кларк в больницу в полубессознательном состоянии. Ее отправили на МРТ. Диагноз: субарахноидальное кровоизлияние, опасный для жизни тип инсульта, аневризма, разрыв артерии.

Как призналась актриса, около трети пациентов с SAH умирают сразу или вскоре после этого. Пациентам, которые выживают, необходимо срочное лечение для устранения аневризмы, так как существует очень высокий риск второго, часто смертельного кровотечения.

Ей сделали операцию. Потом актриса не всегда могла вспомнить даже свое имя, не могла связно говорить. Это было состояние, называемое афазией. Ее поддерживала мама, которая находилась в больнице и вселяла уверенность, что все в порядке.

Эмилии Кларк удалось победить болезнь, восстановиться и вернуться к работе. Однако два года спустя ей пришлось пережить еще одну операцию - росла аневризма с другой стороны мозга. И процедура прошла не очень удачно.

Но она выжила. И восстановилась, как говорит, на все сто процентов. И решила посвятить себя помощи людям, которые восстанавливаются после инсульта и травм головного мозга. Эмилия Кларк основала благотворительный фонд.-0-