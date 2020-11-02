Эмилия Ратаковски рада беременности и продолжает радовать фанатов фото

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Эмилия Ратаковски в Instagram опубликовала новые кадры, где продемонстрировала свою беременность.

Знаменитость решила не скрывать свое положение и с удовольствием продолжает радовать фанатов пикантными кадрами. Для нового фото Эмилия Ратаковски примерила легкий комплект из штанов и топа, который оголил округлившийся живот. Также модель не стесняется появляться перед фолловерами в купальниках, а иногда и вовсе без одежды.

Впрочем, это только добавляет популярности фотографиям, которые быстро собирают миллионы лайков и огромное число восторженных комплиментов в адрес Эмилии Ратаковски. -0-