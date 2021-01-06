Эмма Стоун забеременела от своего “тайного” мужа

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Эмма Стоун попала в объектив камер папарацци с внушительным животом, который указывает на интересное положение звезды. Кадры опубликовали в Twitter.

Звезда кино выбралась на прогулку со своей подругой, во время которой ее и запечатлели. Судя по снимкам из Лос-Анджелеса, Эмма Стоун в скором времени станет мамой. Ранее она со своим мужем режиссером Дэйвом Маккери отложила свадьбу, но потом люди заметили у парочки обручальные кольца. Все пришли к мнению, что пара “тайно” поженилась, а теперь в семье новая чудесная новость.

???? Our first look at pregnant Emma. #CongratsEmma pic.twitter.com/1u7mckgewg — Emma Stone Stuff (@EStoneStuff) January 6, 2021

Факт беременности подтвердил и близкий друг семьи Эммы Стоун. Он отметил, что актриса счастлива в браке и в ближайшее время намерена посвятить себя семье и ребенку. На это указывает еще и то, что звезда отказалась от съемок. -0-