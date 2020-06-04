Эмма Уотсон поддержала борьбу с расизмом, но юзеры на нее рассердились

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская актриса Эмма Уотсон поддержала в соцсетях акцию против расизма и опубликовала в Isntagram три поста с черным квадратом.

Все это прошло в рамках флешмоба Blackout Tuesday, однако пользователи сети заметили нюанс, который вызвал бурю эмоций. Уотсон опубликовала три поста, однако сделал у черных квадратов белые рамки, чтобы они не выделялись на фоне остальных снимков в Instagram-аккаунте.

Кроме этого, пользователи сети расстроились, что Эмма никак не высказалась о проблеме, а также не разместила никаких ссылок. "Серьезно? Ты даже не запустишь ссылку на петицию или страницу со сбором донатов? Подруга, у тебя очень посещаемый аккаунт, используй это", "Это все, на что ты способна? Ожидал большего от активистки", - написали подписчики звезды в Instagram.

Впрочем, позже актриса отреагировала на упреки и пообещала, что в скором времени станет использовать свои соцсети, чтобы распространить информацию о проблеме расизма. -0-