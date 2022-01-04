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Калейдоскоп
04 января 2022, 10:10

Эмма Уотсон призналась в своей влюбленности на съемочной площадке "Гарри Поттера"

Эмма Уотсон. Фото Warner Bros.
Эмма Уотсон. Фото Warner Bros.

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая британская актриса и исполнительница роли Гермионы Грейнджер в знаменитом фильме "Гарри Поттер" сделала интересное признание. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам актрисы, во время съемок знаменитой франшизы она была влюблена в одного из актеров. Точнее, Эмму Уотсон привлек "плохой парень" Том Фелтон, сыгравший персонажа Драко Малфоя.

Актриса рассказала, что каждый день приходила на съемочную площадку и искала Фелтона. Кроме этого, Эмма Уотсон поделилась одним случаем. "Помню, я зашла в комнату, где у нас были занятия. Нас попросили нарисовать то, как, по нашему мнению, выглядит Бог, а Том нарисовал девушку с кепкой задом наперед на скейтборде. Не знаю, что сказать. Я просто влюбилась в него", - отметила Уотсон.

К сожалению или к счастью, но Том Фелтон не ответил взаимностью знаменитой актрисе, а позже пояснил, что всегда относился к ней как к сестре. Впрочем, необычное признание Эммы Уотсон впечатлило многих поклонников франшизы. Еще больше интересного из мира кино вы можете найти на страницах tv.belta.by.-0-

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