Emmy Awards-2020 состоится в конце сентября

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Престижную награду Emmy вручат победителям в сентябре этого года. Об этом рассказал ведущий церемонии Джимми Киммел на своей странице в Twitter.

Номинантов на главные награды назовут 28 июля, а уже 20 сентября станут известны обладатели заветных статуэток от телеакадемии США. На эту престижную награду могут претендовать успешные проекты, показ которых идет по телевидению.

К слову, Джимми Киммел проведет церемонию награждения в третий раз. Пока неизвестно, где именно состоится Emmy Awards-2020.-0-