Эмоции через край: телеведущий заплакал, когда в прямом эфире увидел коллегу спустя 24 года - видео

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень трогательный момент произошел во время прямого эфира на британском телеканале ITV. Журналист по имени Энди Питерс буквально расплакался, когда его коллеги устроили сюрприз.

Телеведущий стал временным лицом программы "Лорен" и в первый день редакторы устроили ему очень милый сюрприз. Они организовали прямое включение с подругой Энди Эммой Форбс. Друзья не виделись 24 года, а почти четверть века назад вместе вели шоу "Жив и здоров".

We weren't expecting to feel so emotional this early on a Monday!

Thank you @emmaforbes65 for making @andipeters's first day hosting #Lorraine extra special. ❤



Tune in ➡ https://t.co/vn8NeFi106 pic.twitter.com/B5fbim36MF — Lorraine (@lorraine) August 10, 2020

Кадры разместили в Twitter. Разумеется, встреча в прямом эфире получилась очень эмоциональной, что принесло ролику в сети множество просмотров и тысячи восторженных отзывов. -0-