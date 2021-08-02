Ему идет: кот родился с четырьмя ушами, но все равно обрел семью и популярность

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка поделилась в сети трогательной историей того, как необычный котик обрел любящую семью и популярность на просторах сети. Об этом пишет Metro.

Женщина по имени Свати Командури около года назад работала волонтером в одном из приютов для животных. Однажды им привезли 14 маленьких котят, однако один малыш выделялся на фоне остальных. У него была необычная генетическая мутация, из-за которой у котенка развилось сразу четыре уха.

Девушка поняла, что у пушистика мало шансов попасть в любящую семью и решила забрать его себе. С тех пор она ни разу об этом не пожалела, а уникальный питомец получил благородное прозвище Аслан. Новая владелица окружила малыша любовью и заботой, а также завела ему Instagram, где делиться милыми и забавными кадрами.

Примечательно еще и то, что четыре уха никак не мешают Аслану жить, а вот его огромный аппетит заставляет хозяйку волноваться. Котейка ест все, что видит, и так энергично, что оставляет после себя беспорядок. Впрочем, это только еще больше вызывает восторга и милоты у пользователей, которые с удовольствием просматривают страницу пушистика в соцсети. -0-