Ему явно нравится: забавная ящерица умилила сеть своей реакцией на массажер (Видео)

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Великобритании разместил на YouTube забавные кадры, которые повеселили юзеров.

В доме молодого человека живет ящерица по кличке Пышка. Британец спас зверька и теперь они лучшие друзья. В один из дней мужчина решил провести любопытный эксперимент и узнать, как питомец отреагирует на массажер для спины.

Для этого парень взял устройство и усадил на него ящерицу, а после включил массажер. Реакция питомца на гаджет оказалась уморительной и милой, что не смогли пропустить пользователи. Пышка лежит и широко улыбается, что определенно дает понять, что ему явно нравится такое занятие. Кадры получились милыми и смешными, что быстро принесло ролику огромное число просмотров. -0-