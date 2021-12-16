Ему так удобно: необычный кот удивил сеть своими предпочтениями в отдыхе (Видео)

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США записала на видео забавные кадры, которые пришлись по вкусу пользователям YouTube.

Вместе с женщиной в доме живет пушистый питомец. Кот обожает свои обычные дела: поспать, поесть, развлечься или полежать вниз головой. Именно в таком положении женщина и нашла пушистика.

Американка не могла упустить момент и записала необычные предпочтения кота в отдыхе, тем самым удивив сеть, ведь ничего подобного многие пользователи ранее не видели.-0-