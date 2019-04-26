Энергетик - это продукт со своей функцией: производители призывают потребителей читать этикетки

Все чаще мировые производители энергетических напитков призывают покупателей читать этикетки продуктов, чтобы не пропустить важную информацию и делать свой выбор на основе достоверных фактов. Они заявляют, что у энергетических напитков есть определенная функция: давать энергию и бодрить. По мнению ведущих компаний, вокруг этого продукта бытует множество мифов и предубеждений, что негативно отражается на репутации категории.

По словам представителей венгерской компании HELL ENERGY, производящей энергетические напитки свыше 12 лет и экспортирующей продукт в более чем 50 стран мира, в числе которых Беларусь, Россия, Украина и страны Балтии, у потребителей как в Беларуси, так и по всему миру, есть устоявшиеся убеждения, что все энергетики в своем составе имеют искусственные ингредиенты, в них недопустимо высокое содержание сахара и кофеина, а также консерванты. В компании считают, что это не так, и приводят в пример свою продукцию.

Лучшие образцы энергетических напитков содержат, как правило, 88,2% воды, 10,4% сахара, лимонную кислоту 0,6% и цитрат натрия, чтобы сбалансировать кислотность, углекислоту для газирования, таурин (аминокислота, которая также содержится в различных продуктах питания, она вырабатывается в организме в небольших дозах и очень быстро расходуется при физических нагрузках или стрессе), кофеин (32 мг/100 мл), ароматизатор тутти-фрутти, сахарный колер в качестве красителя и 5 видов витаминов группы В. В таких напитках нет консервантов: используются прогрессивные технологии производства, в том числе пастеризация для консервации. Производители выбирают эту технологию, чтобы исключить содержание консервантов в своем продукте, несмотря на то, что этот процесс удорожает производство.

"Важно относится к энергетическому напитку, как к продукту, который имеет свою функцию - дать вам энергию благодаря сахару и взбодрить вас благодаря кофеину. В энергетических напитках содержится столько же кофеина, сколько в чашке эспрессо, и меньше, чем в растворимом кофе. И эта информация точно указана на упаковке. Люди пьют энергетические напитки, когда им нужна энергия, когда они хотят взбодриться или справиться с сонливостью. Так что сахар не только незаменим для энергетических напитков, без него мы не могли бы назвать его энергетическим напитком", - считает директор по коммуникациям компании Эстер Тос.

В большинстве продуктов компании содержится 10,9 г сахара-песка, и не используются подсластители (кроме продуктов без сахара), поскольку они не обеспечивают необходимую энергию.

"Покупатель вправе делать свой выбор - пить ли ему энергетический напиток, кофе или колу. В нашем продукте нет консервантов, но мы не можем гарантировать, что они не содержатся в продуктах под другими брендами. Важно, чтобы каждый раз потребитель внимательно изучал информацию на упаковке и выбирал для себя наиболее подходящий вариант. Состав энергетиков серьезно разнится. Именно на упаковке производитель указывает все ингредиенты и их количество, а также ограничения по употреблению своего продукта", - добавляет Эстер Тос.

По мнению EFSA (Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов), здоровый взрослый может безопасно потреблять 400 мг кофеина в день, что эквивалентно 5 банкам по 250 мл (с содержанием кофеина 32 мг/100 мл). При этом производители не рекомендуют употреблять энергетические напитки детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям, чувствительным к кофеину.