Енот думал, что вареные яйца со скорлупой вкуснее - видео

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Животные всегда могут удивить людей своей изобретательностью и хитростью. Так и этот енот готов преодолеть любые препятствия, чтобы добраться до лакомства.

Не исключено, что вареные яйца для животного в новинку, поэтому он готов взобраться на раковину, только чтобы попробовать необычное блюдо.

Разумеется, енот подумал, что со скорлупой вкуснее, тем более когда нет времени и рук на чистку. Впрочем, есть подозрения, что необычный домашний питомец все прекрасно понимает и знает, что самое вкусное скрывается внутри. Впрочем, смотрите сами, на что енот Тема готов пойти, чтобы достать вкусняшку. -0-