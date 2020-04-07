Энрике Иглесиас показал милое видео с двухмесячной дочкой

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец Энрике Иглесиас разместил в Instagram новый пост, который растрогал миллионы поклонников.

В кадре артист показал свою двухмесячную дочь, которая при помощи папы учится танцевать. Ролик оказался настолько милым, что подписчики не смогли сдержать своего восхищения и завалили звездного отца и малышку десятками тысяч восторженных комментариев.

На видео девочка смотрит своими большими голубыми глазами в камеру, а папа помогает ей исполнять небольшой танец. По всей видимости, ребенку это нравится, как и ролик поклонникам. Менее чем за сутки его посмотрели почти 3 млн раз.-0-