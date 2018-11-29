Энтомологи нашли пчелу с двумя отцами, но без матери

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энтомологи обнаружили в одной колонии пчел, у которых оказалось по 2 или 3 отца, сообщает научный журнал Biology Letters.

Энтомологи из Сиднейского университета под руководством Бенджамина Олдройда обнаружили в одной из колоний итальянских пчел Apis mellifera ligustica 11 особей с вероятной аномалией, при которой в организме одной особи присутствуют генотип и внешние признаки мужского и женского пола.

Марка Румынии с изображением итальянской пчелы Apis mellifera ligustica Public domain

Сообщается, что у 10 пчел была 1 мать и 2-3 отца. Часть из них отличалась необычной окраской брюшка, у пятерых пчел были половые органы, характерные для рабочих пчел, у троих они оказались аномально развиты, почти как у матки. У двух пчел были частично женские, частично мужские репродуктивные органы.

Но самый необычный генотип оказался у 11-й самки. Внешне насекомое выглядело, как рабочая пчела и от остальных отличалась только необычной окраской брюшка. Но результаты анализа ее генотипа показали, что у пчелы не было матери, но было два отца. По словам ученых, это первый известный случай, когда перепончатокрылое насекомое родилось в результате слияния отцовских генов.-0-