Энтони Хопкинс показал, как развлекает своего кота

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый голливудский актер Энтони Хопкинс часто снимает видео и делает фото со своим котом по кличке Niblo. Очередной ролик набрал в Инстаграм уже более миллиона лайков.

Кот сидит на коленях у своего хозяина и внимательно слушает композицию, которую тот исполняет. Как известно, сэр Энтони не только талантливый актер, но и автор произведений для фортепиано и скрипки с оркестром.

Хопкинс поделился с подписчиками, что его четвероногий любимец следит за здоровьем хозяина, правда, требует взамен, чтобы его развлекали.

Видео растрогало поклонников звезды и подняло им настроение: "Талантливый Человек талантлив во всем! Здоровья!!!", "Великолепный слушатель".-0-