Энтони Хопкинс сидит на карантине - актер на нем 255 дней и медленно "сходит с ума" (Видео)

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый голливудский актер Энтони Хопкинс уже более 255 дней находится на карантине и недавно поделился в Twitter своей реакцией на это.

По всей видимости, актер потихоньку "сходит с ума". В этом можно убедиться, лишь один раз взглянув на ролик. В нем звезда кино корчит гримасы и зловеще смеется.

Day 253 in quarantine... I'm beginning to feel it's side effects. What do you think? ???? pic.twitter.com/ZyiylmOVkH — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) November 24, 2020

Разумеется, фанаты не смогли пройти мимо таких кадров, а самые впечатлительные поклонники отметили, что испугались кадров. "Ты пугаешь меня дальше некуда", - заявил под видеозаписью актер Алек Болдуин. Его поддержали и другие юзеры, что принесло видео 2,5 млн просмотров. К слову, многие сразу же вспомнили знаменитую роль Хопкинса в фильме "Молчание ягнят". -0-