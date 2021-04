Энтони Хопкинс удостоен премии BAFTA как лучший актер

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Энтони Хопкинс был удостоен в воскресенье награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль". Такую информацию приводит ТАСС.

Престижной наградой отмечена роль артиста в драматическом фильме "Отец" (The Father, 2020) французского режиссера Флориана Зеллера, рассказывающем про тему старения, болезни и взаимоотношения с детьми.

Это третья "Бронзовая маска" 83-летнего сэра Энтони. Ранее он был удостоен наград британской академии за фильмы "Страна теней" (Shadowlands, 1993) и "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1990).

Главным конкурентом Хопкинса в этом году среди букмекеров считался американец Чедвик Боузман, который сыграл в фильме "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom, 2020) и ушел из жизни от рака толстой кишки в возрасте 43 лет в августе прошлого года. Другими претендентами на премию были британец Риз Ахмед за ленту "Звук металла" (Sound of Metal, 2019), индиец Адарш Гурав за картину "Белый тигр" (The White Tiger, 2020), а также датчанин Мадс Миккельсен и француз Тахар Рахим за фильмы "Еще по одной" (Druk, 2020) и "Мавританец" (The Mauritanian, 2021) соответственно.

Кинопремию BAFTA традиционно вручают в феврале - между церемониями присуждения в США "Золотого глобуса" и "Оскара". В 2021 году из-за пандемии коронавируса имена всех лауреатов BAFTA объявляют только 11 апреля, а "Оскар" будут вручать 25 апреля.

В этом году британская академия приняла решение увеличить число номинаций в нескольких категориях, чтобы шире представлять работы женщин, а также темнокожих кинематографистов и актеров. Академию несколько последних лет критиковали за то, что среди номинируемых на премию режиссеров преобладают мужчины, а в борьбе за звание лучшего актера редко принимают участие представители этнических меньшинств.-0-