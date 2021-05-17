Эпичная схватка бельчонка с плюшевым "соперником" попала на видео

Скриншот из видео
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно житель США поделился на YouTube забавным роликом и трогательной историей.
Американец рассказал, что около года назад нашел маленького бельчонка, который выпал из гнезда. Супруга мужчины выходила зверька и его отпустили, однако теперь он каждый день возвращается к своим спасителям.
В один из таких дней житель США решил показать бельчонку игрушку, а дальше произошло неожиданное. Животное вступило в схватку с плюшевым "соперником", что помогло мужчина снять на видео эпичную и забавную драку. -0-