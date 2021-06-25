Эпичное падение зернохранилища в США записали на видео

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube мужчина из США разместил видео, которое ему удалось запечатлеть во время строительных работ на ферме.

Фермер с приятелем обратили внимание, что одно из зернохранилищ находится в плохом состоянии. Они обдумали варианты решения проблемы и пришли к выводу, что постройку надо сносить, причем, своими руками.

В течении некоторого времени мужчина выбивал кирпичи у основания зернохранилища, а после произошло эпичное падение башни, которое буквально стерло постройку. Благо, все происходящее удалось записать на видео, благодаря чему получились интересные кадры. -0-