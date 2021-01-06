Еще корма: наглый як опустошил запасы людей (Видео)

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавное видео удалось запечатлеть посетителям парка в США, когда к ним подошел як. Кадры разместили на YouTube.

Папа с сыном отправились на машине кататься по парку, где бродили животные. В какой-то момент люди остановились, чтобы сделать снимок, но этим воспользовался молодой бык. Он, не стесняясь, подошел к авто и залез в открытое окно, прося вкусняшку.

Разумеется, люди не смогли отказать наглому яку, который быстро опустошил запасы. Каждый раз он открывает рот, прося еще лакомства, а люди с улыбкой и смехом кормят быка. Неудивительно, что кадры повеселили множество юзеров. -0-