Если дождь идет - все лето солнечным будет. Что еще нужно знать о 2 июня?

СОБЫТИЯ

1891 год - по предложению ирландца МакКрума в футболе введено пенальти.

1931 год - основан Международный газовый союз.

РОДИЛИСЬ

1876 год - Тренев Константин Андреевич, русский писатель, драматург. Автор рассказов о дореволюционной деревне ("Шесть недель", "На ярмарке", "Батраки"), народной трагедии "Пугачевщина", а также героической драмы о гражданской войне "Любовь Яровая", поставленной впервые на сцене Малого театра в Москве 22 декабря 1926 года. Лауреат Государственной премии СССР (1941). Умер в 1945 году.

1919 год - Макарычев Михаил Иванович, военный деятель, участник освобождения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант (1976), Герой Советского Союза (1944). В 1938 году окончил Сумское артиллерийское училище, в 1954 году Военную академию им.Фрунзе. С 1941 года воевал на Юго-Западном, Донском, Воронежском, 1-м и 2-м Прибалтийских, Ленинградском фронтах. Командир противотанкового артиллерийского полка Макарычев отличился в Витебско-Оршанской операции (1944). До 1976 года служил в Советской Армии. Умер в 1991 году.

1946 год - Кукуй Давыд Михайлович, белорусский ученый в области технологии литейного производства, доктор технических наук (1998), профессор (1990). В 1969 году окончил БПИ, работал в БНТУ. Автор научных работ по синтезу экологически чистых связующих материалов, новым ресурсосберегающим технологиям, системам автоматизированного проектирования литейного производства. Лауреат Государственной премии Беларуси (1990). Умер в 2014 году.

1952 год - Сацура Николай Владимирович, белорусский артист эстрады, заслуженный деятель искусств Беларуси (1997). Автор песен "Раздолле", "На каляды", "Чырвонае і белае" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1984).

1972 год - Карстен Екатерина Анатольевна, белорусская спортсменка (гребля академическая), заслуженный мастер спорта Беларуси (1994). Чемпионка мира среди юниоров (1990), чемпионка Олимпийских игр (1996, 2000), чемпионка мира (1997, 1999, 2005-2007, 2009).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Итальянской Республики - День провозглашения республики (1946). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 13 апреля 1992 года.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник - Обретение мощей святого Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца.

Православные верующие чтут память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, Аскалона.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Фалалей Огуречник, Грядочник, Тепловей. Примечали, если много шишек на елях - к урожаю огурцов. По народной примете, нужно было высевать огурцы. Делалось это тайно: от любопытных нужно было скрывать и огуречную гряду, и первый выросший на ней огурец. Этот огурец срывают и закапывают где-нибудь на огороде, чтобы урожай огурцов был хорошим.

Если дождь идет - все лето солнечным будет.

Если облака высокие и медленно двигаются - быть хорошей погоде.

Сон с 1 на 2 июня вещий. Рассказывать о том, что вы видели в сновидении никому нельзя.

ИМЕНИНЫ

православные: Александра, Алексея, Тимофея; католические: Марианны, Петра, Эразма.

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