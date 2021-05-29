Если гром гремит, то будет хороший урожай зерна. Что еще нужно знать о 29 мая?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Федор Житник. Называют святого Федора Житником, так как день памяти этого угодника служит самым последним сроком для посева яровых. У Житника забота - ячменное поле заборонить.

Примечали, если в этот день зацвела рябина, значит, установилось тепло.

Гром гремит - примета к тому, что будет хороший урожай зерна.

Если ветку рябины 29 мая положить в лодку и отправиться на рыбалку, то клев будет удачным.

ИМЕНИНЫ

православные: Музы, Александра, Георгия, Касьяна, Лаврентия, Федора, Ефрема;

католические: Магдалены, Марии, Теодозии, Уршули, Александра, Максима, Максимилиана, Петра, Тодора.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Феодора Освященного, преподобного Ефрема Перекомского, святителя Александра, епископа Иерусалимского.

СОБЫТИЯ

1876 год - в Пуховичском районе Минской области основана сельскохозяйственная школа (теперь - Марьиногорский государственный аграрно-технический колледж им. В.Е.Лобанка).

1946 год - в Минске начато строительство тракторного завода.

1970 год - открыт для посетителей Белыничский районный художественный музей им.В.К. Бялыницкого-Бирули.

1991 год - в Гомеле вышел первый номер газеты "Кировец" - органа трудового коллектива станкостроительного производственного объединения имени Кирова.

1996 год (29-31 мая) в Минске состоялся 1-й конгресс деятелей культуры, в котором приняли участие делегации всех стран СНГ.

2001 год - решением Горецкого райисполкома утвержден герб г.Горки и Горецкого района Могилевской области.

2014 год - подписан Договор о Евразийском экономическом союзе Беларуси, Казахстана и России. В Договоре отражены базовые аспекты, присущие международным организациям, зафиксированы принципы суверенного равенства государств, территориальной целостности. В Договоре также заложен механизм консенсуса при принятии решений на всех уровнях. Предусмотрен принцип равной представленности сторон в рамках кадровой политики в органах Союза.

РОДИЛИСЬ

1900 год - Боголюбов Александр Николаевич, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, генерал-полковник (1945), Герой Советского Союза (1945). В Великую Отечественную войну на фронте с июня 1941 года. С мая 1944 года начальник штаба 2-го Белорусского фронта. Благодаря продуманному плану действий, умелому руководству штабами соединений войсками фронта в Белорусской операции (1944) успешно выполнили поставленную перед ними задачу по разгрому противника на могилевском направлении. Умер в 1956 году.

1907 год - Толкачев Семен Львович, белорусский пианист, народный артист Беларуси (1964). Работал в Ленинграде, Иркутске, Куйбышеве. С 1943 года был главным концертмейстером Государственного театра оперы и балета Беларуси. В совершенстве владел игрой на фортепьяно. Умер в 1970 году.

1932 год - Григорьев Юрий Пантелеймонович, заслуженный архитектор Беларуси (1976), народный архитектор России, почетный строитель России и города Москвы. В 1974-1986 годах заместитель председателя Госстроя Беларуси, главный архитектор Минска. Основные работы: генпланы многих крупных промышленных объектов в городах Беларуси; в Минске - институты технической кибернетики и электроники НАН Беларуси, крытый каток в парке им.М.Горького, Дом литератора и др. В 1973-1975 годах был председателем правления Союза архитекторов Беларуси. Умер в 2019 году.

1941 год - Гореньков Валерий Филипович, белорусский ученый в области фармацевтики, доктор фармацевтических наук, профессор (1989). В 1964 году окончил Витебский медицинский институт. Автор научных работ по социально-экономической эффективности аптечной службы, разработке тестов-критериев для оценки качества лекарственного обслуживания населения.-0-