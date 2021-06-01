1 июня. Этот день в истории:

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Иван Долгий. На Ивана Долгого продолжают сажать огурцы. На Ивана Долгого нужно огурцы сеять - тогда они уродятся.

Если вороны каркают целый день, ожидайте хороший урожай зерновых.

Примечали, если первые два дня июня льет дождь - весь месяц будет сухой.

Если в небе много звезд, будет летом много теплых дней.

ИМЕНИНЫ

православные: Дмитрия, Ивана, Игната, Корнила, Митрофана, Сергея;

католические: Магдалены, Кондрата, Якуба.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память благоверного великого князя Димитрия Донского, преподобного Корнилия, чудотворца Комельского, преподобного Сергия Шухтомского.

СОБЫТИЯ

1836 год - произошла закладка первого камня Брестской крепости - комплекса оборонных сооружений в Бресте (Брест-Литовске). Строилась по проекту, утвержденному императором Николаем Первым в 1830 году. С первым камнем были замурованы бронзовая доска с памятной надписью и шкатулка с монетами.

1919 год - Всероссийский ЦИК принял декрет "Об объединении советских социалистических республик: России, Украины, Литвы, Латвии, Беларуси для борьбы с мировым империализмом".

1951 год - в Минске вышел первый номер газеты "Физкультурник Беларуси". С 1995 года газета носит название "Спортивная панорама".

1965 год - начал выпускать продукцию Лидский лакокрасочный завод. Строительство завода началось в мае 1963 года.

1975 год - основан Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси.

1991 год - состоялась учредительная конференция Белорусско-христианского демократического объединения.

2001 год - главы пяти государств: Беларуси - А.Лукашенко, Казахстана - Н.Назарбаев, Кыргызстана - А.Акаев, России - В.Путин, Таджикистана - Э.Рахмон провели в Минске первое заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и приняли уставные документы новой организации.

2001 год - в Минске открылся бизнес-центр "XXI век" - первое учреждение такого рода в Беларуси.

РОДИЛИСЬ

1911 год - Миско Якуб Герасимович, белорусский писатель, журналист, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). Участник белорусского национально-освободительного движения в Западной Беларуси. Неоднократно был арестован и заключен в тюрьму польскими властями. В 1939 году арестован органами НКВД (освобожден в 1940 году). Творческое наследие писателя собрано в книге "Мое молчаливое сердце". Умер в 1981 году.

1945 год - Кузьмич Алексей Васильевич, белорусский художник. В 1975 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Среди произведений: "Полесские Мадонны", "Золотые Мадонны", "Жертвенность славянских Мадонн" и др. Тему трагедии народа раскрыл в картинах "Памяти узников Гулага", "Посвящение Чернобылю", "Детям Чернобыля". Автор портретов белорусских актеров: С.Станюты, В.Гостюхина, З.Стоммы. Умер в 2013 году.

1946 год - Далидович Генрих Вацлавович, белорусский писатель. В 1968 году окончил БГУ. Автор рассказов, повестей, романов "Хозяин-камень", "Свой дом", "Западники" и др. На белорусский язык перевел роман Дж.Ф.Купера "Последний из могикан". Лауреат Государственной премии Беларуси (1996).

1954 год - Журавель Сергей Борисович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (2000), народный артист Беларуси (2011). В 1976 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском республиканском театре юного зрителя, с 1985 года в Государственном молодежном театре Беларуси, с 1999 года художественный руководитель театрального проекта "Никола-театр", с 2009 года в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Его творческой индивидуальности присущи экспрессивность, темперамент, выразительный пластический рисунок роли. Среди ролей: Бэмби ("Бэмби" Ф.Зальтена), панич Казик Волоховский ("Колыбель четырех волшебниц" В.Короткевича), Демон ("Тойбеле и ее демон" И.Зигнера) и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1980). Умер в 2015 году.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день защиты детей. Установлен в 1949 году по решению Международной демократической федерации женщин.

Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 сентября 2012 года.-0-