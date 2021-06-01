Если первые два дня июня льет дождь - весь месяц будет сухой!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 1 июня 2021
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:08 В Дятловском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:03 Беларусь и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в строительной сфере Экономика
09:02 В Пакистане 10 человек стали жертвами мощных ливней В мире
09:02 Эти кадры вернут вас в детство! Прекрасная и беззаботная пора в нашем фотоархиве Общество
09:00 Лучше один раз увидеть! Как прошла первая экскурсия в ЖК Minsk World Общество
08:54 Благотворительная акция "Подари частичку сердца" стартует в Могилеве Регионы
08:48 "Город детства" развернется сегодня в центре Гродно Регионы
08:25 Германия и Португалия пробились в 1/2 финала молодежного ЧЕ по футболу Спорт
08:17 Нотариусы в Бресте, Барановичах и Пинске проконсультируют по телефону в День защиты детей Регионы
08:10 Цены на некоторые сигареты в Беларуси изменяются с 1 июня Экономика
08:02 Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 10 местах Минска Регионы
07:45 Форум "ТИБО-2021" открывается в Минске Технологии
07:20 Международная выставка "Белагро" открывается в "Великом камне" Экономика
07:02 В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены Общество
07:00 Лукашенко: цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси Президент
07:00 Лукашенко поздравил редакцию "Спортивной панорамы" с 70-летием издания Президент
07:00 Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Крылович Президент
07:00 Картина дня: Белорусско-Африканский форум, микрошаги в большую науку и погода в июне Общество
00:59 В Индии отмечена самая низкая заболеваемость коронавирусом за 50 дней В мире
00:33 Следы землетрясения продолжительностью 32 года обнаружили в Индонезии Калейдоскоп
31.05.21
31.05.21 23:59 В Колумбии произошло массовое убийство работников кофейной фермы В мире
31.05.21 23:15 Россия увеличивает авиационное и железнодорожное сообщение с Беларусью Общество
31.05.21 22:57 Хоккеисты России победили шведов в матче ЧМ в Риге Спорт
31.05.21 22:32 На Партизанском проспекте под колеса автомобиля попала 7-летняя девочка Происшествия
31.05.21 21:58 Гомельчане присоединяются к интернет-челленджу "Символы моей страны" Регионы
31.05.21 21:45 Футболисты Нидерландов и Испании вышли в 1/2 финала молодежного ЧЕ Спорт
31.05.21 21:38 Ученые связали глобальное потепление с 37% смертей от аномально жаркой погоды В мире
31.05.21 21:11 В Минске вечером 31 мая будет ограничено движение на улице Толстого Регионы
31.05.21 21:05 Двухлетняя девочка попала под колеса легковушки в минском дворе Происшествия
31.05.21 21:03 Правящая партия Кипра ДИСИ одержала победу на всеобщих выборах В мире
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
01 июня 2021, 07:00

Если первые два дня июня льет дождь - весь месяц будет сухой!

Фото из архива
Фото из архива

1 июня. Этот день в истории:

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Иван Долгий. На Ивана Долгого продолжают сажать огурцы. На Ивана Долгого нужно огурцы сеять - тогда они уродятся.

Если вороны каркают целый день, ожидайте хороший урожай зерновых.

Примечали, если первые два дня июня льет дождь - весь месяц будет сухой.

Если в небе много звезд, будет летом много теплых дней.

ИМЕНИНЫ

православные: Дмитрия, Ивана, Игната, Корнила, Митрофана, Сергея;

католические: Магдалены, Кондрата, Якуба.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память благоверного великого князя Димитрия Донского, преподобного Корнилия, чудотворца Комельского, преподобного Сергия Шухтомского.

СОБЫТИЯ

1836 год - произошла закладка первого камня Брестской крепости - комплекса оборонных сооружений в Бресте (Брест-Литовске). Строилась по проекту, утвержденному императором Николаем Первым в 1830 году. С первым камнем были замурованы бронзовая доска с памятной надписью и шкатулка с монетами.

1919 год - Всероссийский ЦИК принял декрет "Об объединении советских социалистических республик: России, Украины, Литвы, Латвии, Беларуси для борьбы с мировым империализмом".

1951 год - в Минске вышел первый номер газеты "Физкультурник Беларуси". С 1995 года газета носит название "Спортивная панорама".

1965 год - начал выпускать продукцию Лидский лакокрасочный завод. Строительство завода началось в мае 1963 года.

1975 год - основан Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси.

1991 год - состоялась учредительная конференция Белорусско-христианского демократического объединения.

2001 год - главы пяти государств: Беларуси - А.Лукашенко, Казахстана - Н.Назарбаев, Кыргызстана - А.Акаев, России - В.Путин, Таджикистана - Э.Рахмон провели в Минске первое заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и приняли уставные документы новой организации.

2001 год - в Минске открылся бизнес-центр "XXI век" - первое учреждение такого рода в Беларуси.

РОДИЛИСЬ

1911 год - Миско Якуб Герасимович, белорусский писатель, журналист, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). Участник белорусского национально-освободительного движения в Западной Беларуси. Неоднократно был арестован и заключен в тюрьму польскими властями. В 1939 году арестован органами НКВД (освобожден в 1940 году). Творческое наследие писателя собрано в книге "Мое молчаливое сердце". Умер в 1981 году.

1945 год - Кузьмич Алексей Васильевич, белорусский художник. В 1975 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Среди произведений: "Полесские Мадонны", "Золотые Мадонны", "Жертвенность славянских Мадонн" и др. Тему трагедии народа раскрыл в картинах "Памяти узников Гулага", "Посвящение Чернобылю", "Детям Чернобыля". Автор портретов белорусских актеров: С.Станюты, В.Гостюхина, З.Стоммы. Умер в 2013 году.

1946 год - Далидович Генрих Вацлавович, белорусский писатель. В 1968 году окончил БГУ. Автор рассказов, повестей, романов "Хозяин-камень", "Свой дом", "Западники" и др. На белорусский язык перевел роман Дж.Ф.Купера "Последний из могикан". Лауреат Государственной премии Беларуси (1996).

1954 год - Журавель Сергей Борисович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (2000), народный артист Беларуси (2011). В 1976 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском республиканском театре юного зрителя, с 1985 года в Государственном молодежном театре Беларуси, с 1999 года художественный руководитель театрального проекта "Никола-театр", с 2009 года в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Его творческой индивидуальности присущи экспрессивность, темперамент, выразительный пластический рисунок роли. Среди ролей: Бэмби ("Бэмби" Ф.Зальтена), панич Казик Волоховский ("Колыбель четырех волшебниц" В.Короткевича), Демон ("Тойбеле и ее демон" И.Зигнера) и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1980). Умер в 2015 году.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день защиты детей. Установлен в 1949 году по решению Международной демократической федерации женщин.

Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 сентября 2012 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Калейдоскоп
Анна Седокова. Фото из Instagram Открывает декольте, но закрывает руки: Анна Седокова прорекламировала альбом в оригинальном платье
Фото Reddit Картинки со звуком: люди показывают своих орущих котов
Фото PxHere Попугаи нашли удобное место для отдыха и умилили сеть (Видео)
Фото Global Look Press Следы землетрясения продолжительностью 32 года обнаружили в Индонезии
Алекса. Фото из социальных сетей Певица Алекса впервые показала лицо дочери, а заодно и стройную фигуру после родов
Елизавета Боярская. Фото из Instagram Елизавета Боярская представила неожиданное фото с Чулпан Хаматовой
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа"
Кочанова встретилась с председателями областных Советов депутатов
В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
Лучше один раз увидеть! Как прошла первая экскурсия в ЖК Minsk World
Топ-новости
Картина дня: Белорусско-Африканский форум, микрошаги в большую науку и погода в июне
Эти кадры вернут вас в детство! Прекрасная и беззаботная пора в нашем фотоархиве
Форум "ТИБО-2021" открывается в Минске
Россия увеличивает авиационное и железнодорожное сообщение с Беларусью
Беларусь и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в строительной сфере
Червяков: предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны
Лобович: Задача - помочь с трудоустройством, минуя стадию безработицы
Петришенко: необходимо усиленно работать над снятием барьеров и ограничений в ЕАЭС
Цены на некоторые сигареты в Беларуси изменяются с 1 июня
Нотариусы в Бресте, Барановичах и Пинске проконсультируют по телефону в День защиты детей
В Беларуси проходит командно-штабное учение по ведению оборонительного боя
Возможность ранней диагностики отклонений в развитии ребенка есть на всех уровнях системы Минздрава
Генсек ОДКБ по просьбе посла Швейцарии в РФ оценил обстановку в Восточно-Европейском регионе
Более 8 млн человек обратились в госслужбу занятости за 30 лет ее существования
ГАИ Минска вводит услугу предварительной записи для административных процедур
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.