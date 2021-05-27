Если весь день ясный, то будет хороший урожай огурцов. Что еще нужно знать о 27 мая?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Сидор Огуречник. Сидор Бокогрей. Если весь день ясный, то будет хороший урожай огурцов, а вот если день холодный да ветреный, то и огурцов не жди.

До этого дня бывают еще заморозки, но пришла им пора отступить. В этот день прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки, а с ними приносится тепло.

Примечали, если на Сидора холодно - все лето такое будет.

Ранние ласточки - к счастливому году. С этого дня прекращаются северные ветры. По примете на 27 мая рано ласточки вернулись - будет счастливый год. Но все-таки говорили: "Первой касатке не верь", "Одна ласточка весны не делает" - только если ласточки прилетали массово, то это считалось началом лета.

ИМЕНИНЫ

православные: Максима, Никиты, Никифора, Сидора;

католические: Магдалены, Августина, Юлиана, Яна.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память мученика Исидора, блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца, преподобного Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского, мученика Максима.

Православные верующие празднуют Ярославскую (Печерскую) икону Божией Матери.

СОБЫТИЯ

1931 год - осуществлен первый в мире полет человека на стратостате, который совершили швейцарские ученые О.Пиккар и П.Кипфер.

1941 год - английский флот после долгого преследования потопил самый мощный боевой корабль того времени - немецкий линкор "Бисмарк".

1981 год - в Минске открыт первый республиканский фестиваль театров кукол и театров юного зрителя.

РОДИЛИСЬ

1900 год - Жилка Владимир Адамович, белорусский поэт. В 1923-1926 годах учился в Карловом университете в Праге. С 1926 года в Беларуси, участвовал в конференции по реформе белорусской орфографии. Работал в газете "Звязда", в Минском музыкальном техникуме. Поэт романтического склада и высокого художественного мастерства. Автор поэтических сборников "На перепутье", "С полей Западной Белоруссии" и др. Перевел на белорусский язык некоторые произведения М.Лермонтова, А.Мицкевича, А.Блока и др. В 1930 году был арестован и выслан в г.Уржум. Умер в 1933 году. Реабилитирован в 1960 году.

1951 год - Руднева Наталья Александровна, певица, народная артистка Беларуси (1999). В 1981 году окончила Белорусскую консерваторию. С 1972 года артистка хора, с 1981 солистка Национального акадеического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Одновременно преподает в Белорусском университете культуры и искусств и Белорусской академии музыки. Владеет сильным голосом, ярким драматическим талантом. Первая исполнительница главных партий в операх: Квета ("Князь Новоградский" А.Бондаренко), Клара Цеханосян ("Визит дамы" С.Кортеса), Анна ("Новая земля" Ю.Семеняко) и др.

1956 год - Ткач Владимир Михайлович, композитор, баянист, заслуженный артист Беларуси (2001). В 1982 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1980 года солист Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им.И.Жиновича. Среди произведений: вальс-мазурка, рапсодия "Очи черные", увертюра "Праздничный реверанс", аранжировки и концертные обработки народных мелодий для трио баянов и др.