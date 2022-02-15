Есть два состояния: разное настроение песиков после кражи вкусняшек развеселило YouTube (Видео)

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из США разместила на YouTube уморительные кадры, которые впечатлили многих.

Хозяйка двух собачек поймала их на краже вкусняшек. Конечно, она не собиралась наказывать своих любимцев, однако провести "серьезный разговор" пришлось. Впрочем, именно во время такой беседы девушке удалось снять забавное видео, которое развеселило YouTube. Ведь американка смогла запечатлеть сразу два состояния питомцев после "преступления".

Один из любимцев испытывал чувство стыда и раскаивался в содеянном, а вот второй песик, кажется, ни капли не переживал о случившемся. Он широко улыбался и явно был доволен собой. Такие разные эмоции у собачек после кражи вкусняшек повеселили юзеров YouTube, которые посмотрели ролик огромное число раз.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ

Читайте также:

Польза квашеной капусты

Маленький джентльмен очаровал свою избранницу, а также тысячи юзеров сети (Видео)

Польза арахиса: для кого полезен, а для кого вреден этот продукт?