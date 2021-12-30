Есть три вида собак: прыжок через овраг у каждого питомца прошел по-разному (Видео)

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из Великобритании отправился на прогулку со своими пушистыми любимцами и смог сделать потрясающие кадры. Видео разместили на YouTube.

Три песика выбрались на луг и принялись резвиться, а потом решили поупражняться в прыжках. При этом каждый питомец выполнил прыжок через овраг по-своему. Один из них идеально преодолел препятствие, второй выбрал другую тактику и чуть сложнее перешел овраг, а вот третий песик решил действовать напролом, что и повеселило сеть.

Кадры впечатлили и рассмешили многих юзеров YouTube. За короткое время ролик приобрел популярность и набрал огромное число просмотров.-0-