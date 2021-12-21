Эта кошка знает, как добавить эпичности в свою жизнь – забавное видео!

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Шотландии несколько недель назад разместила на YouTube уморительные кадры, которые пришлись по вкусу пользователям.

Девушка отмечает в подписи к ролику, что ее любимица по кличке Табита обожает охотиться и наблюдать за птицами через окно. В один из таких дней кошка вновь отправился поглазеть на окружающий мир, однако просто так наблюдать за двором ей надоело.

Хозяйка услышала странный звук, доносящийся из комнаты, и зашла посмотреть. Там-то перед ней и предстала удивительная картина. Питомица села на одну из клавиш синтезатора, что придало поведению кошки уникальные черты. Этот момент повеселил сеть, а забавный ролик за короткое время посмотрели огромное количество раз.-0-