Эта лошадь любит "потрепать" языком - уморительное видео!

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно владелец фермы из США записал на видео забавный момент с участием своего питомца, который очаровал YouTube.

Мужчина пояснил, что лошадь по кличке Дакота помогает людям и оказывает им психологическую поддержку, однако несколько месяцев назад она порвала сухожилие. Животное вынуждены были поместить в стационар, уже через некоторое время лошадь стала терять самообладание из-за скукоты.

В один из дней владелец фермы записал уморительное видео, когда Дакота решила "потрепать" языком. Этот момент повеселил юзеров, а сам американец рассказал, что лошадь почти поправилась и скоро сможет выйти к друзьям. Впрочем, ролик однозначно дает понять, что питомец обладает чувством юмора, что принесло ролику огромное число просмотров.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ