Эта лошадь умеет отдыхать, но видео больше похоже на рекламу шампуня!

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились интересные кадры, которые от души повеселили пользователей сети.

В кадр попал момент, который произошел на ферме в США. Сильная жара стояла уже несколько дней, поэтому лошадь даже отказывалась выходить на улицу. Тогда хозяева решили ее побаловать и почистили копыта, а в этот момент животное показало как надо отдыхать.

Героиня ролика встала над вентилятором и наслаждалась прохладным потоком воздуха, но видео стало больше похоже на рекламу шампуня, ведь длинная грива лошади начала развеваться так красиво, что никто не остался равнодушным. Неудивительно, что кадры быстро посмотрели огромное число раз. -0-