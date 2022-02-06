Эти фотографии доказывают, что дети не только видят мир по-своему, но и умеют гениально шутить!

Фото Reddit
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети всегда поражают взрослых своим отношением к миру. Их ненавязчивость прослеживается не только в решении обычных задач. Есть один момент, который непостижим для родителей - юмор малышей.
Разумеется, мамы и папы могут пошутить, однако им зачастую бывает далеко до гениальных шуток своих детей. Пользователи Reddit решили наглядно показать, что фантазия детей поистине безгранична, в результате образовался просто уморительный тренд.
Эти фотографии убедят любого в том, что малыши не только видят мир по-своему, но и обладают гениальным чувством юмора. Проверьте сами!-0-
Фото Reddit
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