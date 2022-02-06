Эти глаза не только зеркало души, но и впечатляющий креатив природы - третье фото просто вау!

Фото Reddit
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глаза человека всегда привлекают внимание, ведь их разнообразие и цвет на протяжении всей истории человечества восхищают как ученых, так и обывателей.
Бывают непримечательные радужки, однако встречаются такие глаза, взглянув в которые, очень сложно оторваться. Именно такие виды впечатляющего креатива природы со всего мира юзеры представили на Reddit.
Уникальные глаза этих людей и животных привлекут внимание и заставят любого с интересом их изучать. Не верите? Смотрите сами!-0-
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