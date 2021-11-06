Эти необычные способы украшения тортов удивили миллионы зрителей (Видео)

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился ролик, в котором кондитеры показали, как мастерски могут декорировать десерты.

Оказывается, с помощью трафарета можно сделать имитацию "вязаного" узора из крема. А еще мастера продемонстрировали, как создают торты в "радужном" стиле. И, конечно, не обошлось без различных фигурок из шоколада.

Видео, опубликованное в интернете, удивило многих пользователей. Ролик набрал более 2 миллионов просмотров и 27 тысяч лайков. Многие оставляли эмоциональные комментарии: "Это все так вкусно выглядит, так и хочется попробовать", "Как же красиво", "Как захотелось сладкого", "Я бы по пробовала", "Это праздничные торты, их не едят - ими хвастаются", "Насколько изобретательными могут быть люди!".-0-