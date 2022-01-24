Эти продукты помогают в борьбе с возрастным ухудшением зрения

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офтальмолог и специалист по коррекции зрения из Британии Найджел Бест считает, что киви и стручковый перец непременно должны входить в рацион. Эти продукты уменьшают риск возрастных проблем со зрением.
Специалист отмечает, что киви и стручковый перец содержат пигменты, необходимые сетчатке глаза, пишет Daily Mirror. Также эти продукты содержат витамин С. А ведь он способствует систезу коллагена – белка, который принимает участие в формировании структуры глаз.
Положительно на зрение влияет и шпинат. А вот от чрезмерного употребления макарон окулисты рекомендуют отказаться. Простые углеводы, которые содержаться в этом продукте, повышают сахар в крови, из-за чего возрастает риск снижения зрения. Возрастная дегенерация желтого пятна (ведет к ухудшению зрения), особенно характерна для людей 50-60 лет. Чтобы минимизировать риски, окулисты рекомендуют заменить макароны цельнозерновыми сортами.-0-
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