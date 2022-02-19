Эти продукты улучшают настроение: включите их в рацион

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морская рыба жирных сортов, грецкие орехи, яйца и льняное масло. Ученые выяснили, что эта еда поднимает "гормон хорошего настроения".
Серотонин, который помогают вырабатывать эти продукты, благотворительно влияет как на физическое, так и психологическое здоровье, пишет iDnes.
Фолиевая кислота (или витамин В9) в достатке также помогает организму избежать депрессии, отмечают специалисты. Она содержится в чечевице, шпинате, горохе и свекле.-0-
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