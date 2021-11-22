"Это большая редкость". Тина Кароль рассказала, каким должен быть настоящий мужчина

Что Тина Кароль ценит в мужчинах, а что не может терпеть "на клеточном" уровне? И почему украинская певица считает, что с ней не так просто найти общий язык? Съемочная группа БЕЛТА спросила у нее самой.

– Приручить или покладистость… Я могу быть сердечной красотой и так далее (словами из песен уже говорю), но я очень свободолюбивая. Со мной не так просто. Тем более self-made woman. Я всего добилась сама, и мне сложно найти язык с людьми даже в целом, особенно когда я вижу лень или такое марнатратство времени или вообще жизни, я не могу это принять на клеточном уровне. Поэтому мне реально трудно найти собеседника, друзей. Ну и опять же, как я это все найду, если я изолируюсь? В общем, у меня замкнутый круг, надо что-то там решать.

Качества настоящего мужчины?

– Как это можно, выделить одно? Назовешь щедрость, затем ум, затем… Оно все цепляет. Баланс. Баланс – это большая редкость, вообще люди в балансе – это редкость.

Не только мужчины, но и женщины.

– Да все, все. Свой баланс. Знаешь, утром так: "Эй, эй! В баланс пошли".