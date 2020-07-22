Это были не мы? Лоси сломали поилку, а забавная реакция не заставила себя ждать - видео

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из штата Аляска в США записал забавное видео, которым с радостью поделился на YouTube.

Мужчина смог запечатлеть двух маленьких лосей, которые очень часто появляются у него во дворе. В этот раз парень включил камеру, чтобы запечатлеть диких животных, однако в объектив попали два "хулигана".

Малыши пришли попить воды из поилки для птиц, однако не взяли в расчет свою неуклюжесть и сломали ее. Разумеется, реакция животных на такое происшествие не заставила себя ждать. Лоси в тот же миг отвернулись, прикидываясь, что это не они виноваты, а после и вовсе аккуратно удалились с участка. Ролик пришелся по вкусу юзерам сети, которые отметили, что парень ни за что бы не нашел виновных, если бы не видео.-0-