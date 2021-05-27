Это было близко: стая ядовитых скатов проплыла за спиной рыбака и попала на видео

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из города Сент-Питерсберг в США любит делать видео природы с дрона, а в один день на камеру попал очень интересный и опасный момент. Кадры разместили на YouTube.

Семнадцатого мая устройство Майка МакКарти сняло удивительную картину. В объектив камеры попал увлеченный рыбак, который спокойно наслаждается процессом ловли. Он даже не подозревает, что всего в нескольких метрах у него за спиной проплывает стая ядовитых скатов.

Автор ролика посчитал, что водные обитатели окажутся перед рыбаком, однако рыбы предпочли не связываться с человеком и отправились дальше по своим делам. К слову, мужчина так и остался в неведении. -0-