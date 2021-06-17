"Это чехол?" Наряд Кайли Дженнер вызвал неоднозначные эмоции у фолловеров в Instagram

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-леди и телезвезда Кайли Дженнер представила в Instagram новый пост, который вызвал разную реакцию у юзеров.

Знаменитость опубликовала кадр из салона самолета, где она запечатлена в облегающем платье с черными и зелеными вставками. Наряд Кайли Дженнер привлек внимание фолловеров, однако у многих появились неоднозначные эмоции. Никто не сомневался в природной красоте звезды, а вот платье стало предметом обсуждения.

"Странный наряд", "Это чехол?", "Тебя вшили в это платье?" - написали пользователи в комментариях. Впрочем, многие восхитились красотой Кайли Дженнер, а пост быстро собрал более 9 миллионов лайков. -0-