"Это что за домовенок?" - Светлана Ходченкова впечатлила Instagram новым снимком

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram новый пост, который вызвал бурную реакцию пользователей сети.

Знаменитость запечатлена за ширмой, откуда она выглядывает с очень пышной прической. Кроме этого, девушка не забыла продемонстрировать своим фанатам стройные ноги.

Впрочем, именно волосы актрисы привлекли внимание фолловеров и стали предметом шуток в социальной сети. Юзеры отметили, что прическа получилась очень эффектной, однако нашлись и те, кто сравнил Светлану Ходченкову с домовым и персонажем по имени "Кудряшка Сью".

"Это что за домовенок?", "Домовенок Кузя", "Кудряшка Сью...повзрослела", - написали подписчики звезды в комментариях к снимку. За несколько часов пост собрал множество восхищенных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-