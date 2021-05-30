Это его первый "Ауф": маленький волчонок впервые завыл и попал на видео

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотоловушка, установленная в национальном парке Вояджерс в США, смогла запечатлеть прекрасный момент, понравившийся юзерам.

В конце апреля члены американской организации The Voyageurs Wolf Project решили показать на видео один день из жизни волков. Идея была интересной, однако еще больше внимания к проекту привлек маленький волчонок.

Исследователям удалось запечатлеть первый "Ауф" малыша, который повеселил и умилил сеть. Этот момент оказался на удивление громким и даже отчасти скрипучим, но это ни капли не убавило милоты кадрам. Смотрите сами! -0-