Это энергичный танец! Галкин с сыном зажигают под радиолу в 8 утра — видео

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Галкин поднял настроение фолловерам в Инстаграм видеопостом, как они с Гарри зажигают под "Гудбай, мой мальчик!" из радиолы в 8 утра.

Подписчики оценили юмор и позитивный настрой артиста, которыми Максим щедро делится с поклонниками в социальной сети даже во время карантина.

Поклонники оставили множество восторженных комментариев: "Какие молодцы, позитив с утра - хорошее настроение на целый день", "Макс, вы умница! Так интересно вас смотреть и читать. Смотрю, сынуля в папку", "Ааааааааа! Моя любимая песня!!!!", "Хитовые пацаны", "Ааа, классс!".-0-