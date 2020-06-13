"Это фантастично": кот и дельфин играют вместе – видео

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поразительный ролик о необычном общении животных опубликовал на своем канале пользователь Youtube.

По всей видимости, дельфину очень приглянулся полосатый зверь, стоящий на палубе. Млекопитающее неоднократно пыталось дотронутся до маленького «хищника». Кот, в свою очередь, тоже проявил любопытство к новому другу: обнюхал, погладил его лапой, потерся головой о его нос в знак доверия.

Пользователи сети были поражены этим зрелищем! Некоторые подписчики восторженно прокомментировали: "Это фантастично... Душа от умиления раскисла", "Здорово! Такие разные, а общий язык нашли", "Замечательное видео, человеку есть над чем подумать", "Как трогательна нежность животных!".-0-