Это фиаско! Американец попытался вывести змей и сжег свой дом до основания

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странный инцидент произошел с жителем американского городка Дикерсон. Мужчина обнаружил у себя в доме гнездо змей и решил избавиться от них. Внимание на историю обратило издание FOX Baltimore.

В конце ноября местный житель заметил в одной из частей своего дома рептилий. Он решил, что не хочет соседствовать с такими гостями и принялся действовать радикально. Вместо того, чтобы вызвать специальную службу, американец предпочел выбрать куда более необычный метод. Мужчина начал жечь угли в подвале дома, чтобы выкурить змей, однако задумка пошла не по плану.

Рядом с углями и огнем мужчина не заметил горючие материалы, которые в момент вспыхнули. Начался пожар, на ликвидацию которого прибыли 75 спасателей. Им удалось потушить пламя, однако дом сгорел до основания. Впрочем, не это было самым большим фиаско - как оказалось, часть змей смогла спастись. Ущерб от пожара оценивают более чем в миллион долларов. -0-