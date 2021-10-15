Это фиаско! Дорогой подарок, привязанный к шарику, отправился в "свободный полет" (Видео)

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появились кадры, которые рассмешили и удивили многих юзеров.

В ролике можно увидеть празднование дня рождения, где имениннице преподносят подарок. Коробку ставят на стол и девушка спешит ее открыть, а оттуда вырывается дорогой шарик. Причем, в прямом и переносном смысле.

Дело в том, что помимо заботы от родственников, с помощью шарика женщине хотели подарить $250, однако все пошло не по плану. Именинница открыла коробку с шариком, а тот вмиг отправляется в "свободный полет", поднимаясь в небо. В итоге подарок превратился в настоящее фиаско, ведь деньги вернуть не удалось. Впрочем, люди не расстроились и отметили, что кому-то повезет найти упавший шарик. -0-